Международный союз велосипедистов (UCI) поддерживает возвращение российских атлетов в мировой спорт в статусе нейтральных спортсменов.

Об этом говорится в официальной резолюции UCI.

Федерация поддержала инициативу МОК возобновить участие в турнирах российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Кроме тех, кто поддержал российское вторжение.

Также UCI решила предложить свою техническую и материальную поддержку украинскому велосообществу на 600 тысяч швейцарских франков.

Федерация призывает правительства "уважать независимость Олимпийского движения, его позиции и политический нейтралитет, а не решать, какие спортсмены могут или не могут участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности", а также "не использовать Олимпийские игры и наши международные соревнования как инструмент политических санкций".

Ранее МОК опубликовал свою позицию о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года. Этому решению будут следовать организаторы Олимпиады 2024 в Париже.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. При этом Украина грозит отказом от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и беларусы.