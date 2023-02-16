Польша готова бойкотировать Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпийских игр, если к участию в соревнованиях допустят российских спортсменов.

Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук журналистам.

"Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить...", - сказал он.

Ранее сообщалось, что олимпийские комитеты 35 стран готовы поддержать позицию Украины, которая требует не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в парижской Олимпиаде.

Однако МОК продолжает придерживаться своей позиции по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос не должен зависеть от позиций правительств стран.

Также глава МОК говорил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ.

Отметим, что в МОК входят более 200 олимпийских комитетов, в том числе 190 – стран-членов ООН.

Владимир Зеленский обвинил в лицемерии главу МОК за допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

На днях МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.