Международный олимпийский комитет (МОК) дал разъяснения о нейтральном статусе, который обсуждается для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. В комитете подчеркнули, что речи об Олимпиаде-2024 пока не идёт.

Разъяснение опубликовано на сайте МОК.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об ОИ-2024", - сказано в тексте.

В МОК добавили, что не могут строить догадки по поводу потенциального участия российских и белорусских спортсменов в Играх и даже не знают, будет ли сделан первый шаг.

"Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил", - говорится на сайте МОК.

Также в МОК ответили на вопрос, как термин "нейтральные и индивидуальные" может применяться к командным видам спорта.

"Это является частью обсуждений на этапе изучения. Однако ясно то, что нейтральные спортсмены не могут ассоциировать себя с флагом, гимном, цветами или какой-либо идентификацией своих стран и НОК", - пояснили в комитете.

В МОК сообщили, есть ли критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает "СВО".

"Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос", — говорится в заявлении комитета.

Ранее МОК "настоятельно рекомендовал" странам не подписывать декларацию против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.

Несмотря на это более 30 стран призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.