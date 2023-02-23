В четверг, 23 февраля, страны Евросоюза снова не смогли договориться о новых санкциях против России. Теперь переговоры возобновятся завтра, 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

В публикации говорится, что "страны Евросоюза не смогли договориться о санкциях в отношении России, возобновят переговоры завтра". Обсуждение десятого пакета санкций против РФ продолжится в пятницу, 24 февраля.

Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ. Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций. В то же время исполнительный орган Евросоюза первоначально сообщил странам ЕС, что попытается разработать санкции против гражданского атомного сектора России.