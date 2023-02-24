Австралия 24 февраля - в годовщину полномасштабного российского вторжения, ввела новые санкции против РФ и пообещала дополнительную военную помощь Украине.

Об этом говорится на сайте австралийского премьер-министра.

"Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки коснулись 90 человек, а также - 40 юридических лиц. В список санкций попали российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здоровье.

Кроме того, среди оказавшихся под санкциями такие оборонные предприятия: концерн "Калашников", компании "Адмиралтейские верфи", "Туполев", государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева и Курганмашзавод.

Новая Зеландия также ввела санкции. На сайте МИД страны говорится, что они затронули 87 человек, среди которых политики и военные, заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нана Махута. По ее словам, это "один из самых больших раундов" антироссийских ограничений со стороны ее страны.

Ранее сообщалось, что Нуланд анонсировала новый пакет санкций против РФ к годовщине войны в Украине.

Также мы писали, что ЕС продлил санкции против РФ за незаконную аннексию территорий Украины до 24 февраля 2024 года.