США и страны "Большой семерки" планируют 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый большой пакет санкций со стороны США и наших партнеров по "Большой семерке". Санкции будут расширены и углублены в определенных категориях, в рамках которых мы уже принимали меры, в частности, по сокращению технологических поставок для российской оборонной промышленности, хай-тек оборудования и т.д.", - сказала Нуланд.

Она добавила, что также будут введены персональные санкции против россиян, ответственных за войну в Украине. Кроме того, внимание будет уделено вопросам обхода РФ санкций.

"Мы видим, что россияне становятся довольно умными, начиная от импорта ноутбуков и холодильников через третьи страны, включая иногда наши собственные страны (союзники - Ред.), из которых они получают чипы и другие вещи для своей военной машины. Мы пресечем эти попытки как на своей территории, так и в третьих странах. Мы также расширяем банковские санкции. Мы собираемся расширить наш экспортный контроль, который охватит большую часть незаконной торговли", - отметила Нуланд.

Между тем сегодня Европарламент призвал ЕС до конца февраля одобрить новые санкции против РФ и рассмотреть передачу Украине истребителей.

Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за каучука.