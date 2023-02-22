Послы Евросоюза не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Они продолжат обсуждать ограничительные меры завтра.

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня нет согласия между послами ЕС по десятому пакету санкций в отношении РФ. Переговоры будут продолжаться завтра. Тревожно близко приближаются к "установленному ими самими крайнему сроку 24 февраля", - написал журналист.

Ранее СМИ писали, что принятие нового пакета санкций затягивается из-за Венгрии, которая блокирует усиление ограничений против родственников российских бизнесменов. На встрече послов 21 февраля Будапешт утверждал, что это предложение не являлось частью десятого пакета санкций.

На прошлой неделе страны Евопейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ. Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша. Среди прочего каучук используется при производстве шин.