В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения о применении санкций в отношении финансовых учреждений России.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, президент предлагает утвердить решение СНБО от 22 февраля "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в финансовые учреждения Российской Федерации".

Как писала "Страна", ЕС продлил санкции против РФ за незаконную аннексию территорий Украины до 24 февраля 2024 года.

Также "Страна" писала, как президент Зеленский обсудил с Байденом санкции против атомной отрасли РФ и представителей "Росатома".

Тем временем война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.