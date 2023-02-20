Власти Евросоюза расширили санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.

Об этом сообщает официальный журнал ЕС.

"В соответствии с обязательствами Евросоюза решать все вопросы, вызывающие беспокойство по Ирану, включая ситуации с правами человека, 32 человека и два юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", – говорится в сообщении.

Среди включенных в черный список физических лиц – чиновники, силовики, работники судебной и пенитенциарной систем. Юридические лица – это структуры, связанные с финансированием полиции и силами безопасности.

Напомним, по данным Bloomberg, в Иране выявили обогащенный до 84% уран. Это всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия.

Еще в октябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что Иран стремительно расширяет свои возможности по обогащению урана с помощью передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанзе и теперь "намерен идти дальше".

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Израиль улучшил готовность для нападения на Иран. Речь идет о возможном ударе по иранским ядерным объектам.





