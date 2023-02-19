Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до уровня чуть ниже, чем необходимо для создания ядерного оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до 84%. Это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день, и концентрация всего на 6% ниже необходимой для создания оружия.

При этом Иран ранее сообщил МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%. Теперь инспекторам необходимо определить, производил ли Иран материал преднамеренно, или его концентрация была непреднамеренным накоплением в сети труб, соединяющих сотни быстро вращающихся центрифуг, используемых для разделения изотопов.

По словам одного из дипломатов, даже если обнаруженный материал был накоплен по ошибке из-за технических трудностей при эксплуатации каскадов центрифуг, что уже случалось раньше, это подчеркивает опасность решения Ирана производить высокообогащенный уран.

МАГАТЭ неоднократно заявляло, что даже уровень 60% технически неотличим от уровня, необходимого для создания ядерного оружия. В большинстве ядерных энергетических реакторов используется материал, обогащенный до 5% чистоты.

Развитие событий происходит по мере того, как Иран становится все более изолированным от Запада, а ядерные переговоры с мировыми державами остаются приостановленными, пишет Bloomberg.

Между тем, посол США в Израиле Том Найдес заявил, что Израиль может делать все, что нужно в свете угрозы получения Ираном ядерного оружия. И Вашингтон его в этом поддержит.

"Как сказал президент Джо Байден, мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Иран получает ядерное оружие. Израиль может и должен делать все, что ему нужно, и мы его прикроем", - сказал Найдес.

По его словам, ядерная угроза исходит от Ирана не только для Израиля, но и для Ближнего Востока и Америки.

Напомним, еще в октябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что Иран стремительно расширяет свои возможности по обогащению урана с помощью передовых центрифуг на своем подземном заводе в Натанзе и теперь "намерен идти дальше".

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Израиль улучшил готовность для нападения на Иран. Речь идет о возможном ударе по иранским ядерным объектам.