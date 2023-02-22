Венгрия блокирует усиление санкций против родственников российских бизнесменов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких дипломатов.

В ЕС хотят облегчить применение санкций против родственников и окружения бизнесменов из РФ, но Венгрия выступает против. На встрече послов 21 февраля Будапешт утверждал, что это предложение не являлось частью 10-го пакета санкций.

Также венгерский лидер Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, "потому что он хочет исключить четырех человек из списка", сообщили изданию три дипломата.

"Венгрия также выступает против предложения, поддержанного всеми другими странами, о продлении периода продления с шести до 12 месяцев, что даст Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и сорвать решения ЕС", - говорится в материале.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии приехал в Беларусь и призвал Минск повлиять на прекращение войны в Украине.

Также недавно Венгрия добилась, чтобы Совет Европы обратится в Венецианскую комиссию, обвиняя Украину в притеснении нацменьшинств.