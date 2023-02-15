Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию после заявлений Венгрии и Румынии о притеснении национальных меньшинств в Украине.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

По его словам, решение комиссии ожидается в июне.

Венгрия недовольна новым законом о нацменьшинствах в Украине, который, как она заявляет, подтверждает ликвидацию школ для меньшинств и возможность изучения их языков.

"Даже война не может решить некоторые проблемы. Если мы получаем новости о все больших зверствах и ухудшающейся правовой ситуации, мы должны действовать на всех форумах", - говорит венгерский министр.

Мы подробно рассказывали о принятом законе о нацменьшинствах в отдельном материале.

Помимо венгров им были недовольны и румыны. Президент Румынии заявил, что закон "вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине".

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина должна гарантировать права нацменьшинств, чтобы вступить в ЕС.