Глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам и соучредитель правящей партии "Фидес" Жолт Немет посоветовал главе МИД Словакии Растиславу Качеру сходить к психиатру за то, что тот публично обматерил премьер-министра Виктора Орбана.

Совет Немет дал во время брифинга.

По словам политика, он лично знаком с Качером и хорошо его знает, так как тот раньше был послом Словакии в Будапеште.

"Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - сказал Немет.

Политик добавил, что правительство Венгрии отвергает все обвинения Качера и вызвает посла Словакии для разъяснений.

Напомним, Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину. Словацкий чиновник при этом использовал русский мат.

Гнев Качера вызвало заявление Орбана о том, что в Украине идет война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами, "поэтому это не наша война".