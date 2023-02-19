Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Украине идет война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами, "поэтому это не наша война".

Заявление прозвучало во время ежегодного часового обращения к согражданам, большая часть которого была посвящена событиям в Украине.

Орбан сказал, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы разрастания войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь – "держаться подальше от российско-украинской войны".

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан.

По его словам, Запад виноват в том, что эта война началась.

Он также заявил, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва отношений с Россией. И Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией, а также призывает к этому западных партнеров.

В январе венгерский политик уже заявлял нечто подобное. Орбан сказал, что из-за кризиса западноцентрического порядка Запад начал новую "холодную войну", в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

Вчера стало известно, что Орбана пригласили в Киев, с которым у официального Будапешта в последнее время испортились отношения.