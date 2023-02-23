Министр обороны Ричард Марлес заявил, что Австралия собирается передать Украине беспилотники для ВСУ и объявит о введении новых санкций против России.

Об этом пишет ABC.

Издание сообщает, что Австралия передаст Украине беспилотные воздушные системы на сумму 33 миллиона долларов.

"Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России", - сказал Марлес.

Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы, отмечает издание.

Кроме того, министр иностранных дел Пенни Вонг сообщила, что Австралия вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, тех, кто помогает продолжать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и распространяющих неправду для оправдания этой войны.

По словам Вонг, санкционный режим Австралии против РФ является самым большим и это отражает поддержку народа Украины и основных норм суверенитета и территориальной целостности.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.