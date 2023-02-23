В четверг, 23 февраля, Верховная Рада Украины поддержала Указ президента Украины Владимира Зеленского об экономических санкциях против учреждений РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Указ поддержали 325 депутатов.

Санкции вводятся сроком на 50 лет.

Согласно документу, под санкции попадают:

Цетробанк РФ;

все банки, зарегистрированные и находящиеся в РФ;

небанковские кредитные организации;

платежных систем;

компании;

инвестфонды и т.д.

Ранее мы писали, что ЕС продлил санкции против РФ за незаконную аннексию территорий Украины до 24 февраля 2024 года.

Также мы сообщали, что Зеленский обсудил с Байденом санкции против атомной отрасли РФ и представителей "Росатома".

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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