Евросоюз все-таки согласовал десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в пятницу, 24 февраля.

"Белый дым! Наконец (!) соглашение о новом пакете санкций ЕС против России. 10-й с начала вторжения в Украине ровно год назад", – написал он.

Сегодня Польша настаивала на более жестких санкциях в отношении импорта российского каучука. По мнению Варшавы, предложенные ограничения - в частности, от Италии - включали исключения и переходные периоды, из-за чего санкции на практике не возымеют должного эффекта.

Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ. Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша.

Ранее мы писали, что, по данным Politico, десятый пакет санкций ЕС может коснуться четырех российских банков и 130 организаций и лиц, включая крупнейший частный Альфа-банк. Также Евросоюз намерен запретить импорт российского каучука и битума и экспорт в Россию ряда товаров, включая грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства и машины, используемые в строительном секторе.