Евросоюз исчерпал предел санкций против РФ, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в комментрии изданию Euractiv.

"Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными – возможно иногда слишком поэтапными", - заявил он.

По словам Борреля, "с точки зрения санкций остается сделать немного", но ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.

Напомним, Евросоюз снял часть санкций с матери куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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