К концу марта военная миссия Евросоюза подготовит более 11 тысяч украинских военных.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после неформальной встречи министров обороны ЕС, состоявшейся в Стокгольме.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", – сказал Боррель.

По его словам, еще 30 тысяч военных ВСУ планируют подготовить в рамках миссии Европейского Союза до конца года.

Боррель рассказал, что миссия Европейского союза подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО.

Также он предложил план по поставкам снарядов Украине на сумму 2 миллиарда евро. План включает три этапа.

"Речь идет о поставках из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 миллиард евро, второй шаг - совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должен быть выделен еще миллиард евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения ", - сказал Боррель.

Он надеется, что его инициативу утвердят на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Также он добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружения проводились в Европе, но для срочных поставок Украине закупать снаряды можно где угодно.

Ранее мы сообщали, что обучение украинских военных применению систем противоракетной обороны "Пэтриот", которое проходит в американском штате Оклахома, продлится несколько месяцев.

Также мы писали, что 6 февраля украинские экипажи начали обучение на танках Leopard.