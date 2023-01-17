Обучение украинских военных применению систем противоракетной обороны "Пэтриот" (Patriot), которое проходит в американском штате Оклахома, продлится несколько месяцев

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"Обучение началось <...>, эта подготовка продлится несколько месяцев. Обучение пройдут от 90 до 100 украинцев. Эти военные прибыли на базу Форт-Силл и начали подготовку", - сказал он.

Ранее Райдер сообщал, что для эксплуатации и обслуживания одной батареи "Пэтриот" "требуется около 90 человек".

Ранеее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что обучение продлится 10 недель вместо положенных 10 месяцев.

"Страна" также писала, что украинцы прибыли в США для обучения управлению системой ПВО.

Между тем Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот".