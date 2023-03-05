Два украинских пилота сейчас находятся в США в рамках программы по обучению управления истребителями F-16, по словам двух представителей Конгресса и высокопоставленного представителя США.

Их цитирует телеканал NBC.

Навыки украинцев оцениваются на тренажерах на военной базе в Тусоне, штат Аризона. Власти США одобрили отправку еще 10 украинских пилотов для дальнейших тестов уже в этом месяце. Цель всего этого двоякая: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может занять программа обучения полетов на F-16.

Собеседники канала подчеркнули, что это не учебная программа - украинцы не будут летать на самолетах во время своего пребывания в США, а ограничатся симулятором, который может имитировать полеты на различных типах самолетов.

Чиновники особо подчеркнули, что нет никакой новой информации о решении США предоставить Украине F-16.

Другие представители Пентагона заявили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев, в зависимости от предыдущей подготовки пилотов и их знаний об истребителях.

Украинские официальные лица сообщили США и другим союзникам, что у них есть менее 20 пилотов, готовых отправиться в США для обучения полетам на F-16, и еще около 30, которые могут быть обучены в ближайшем будущем.

Ранее мы писали, что самая быстрая программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев.

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