Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам пришел к выводу, что отправка истребителей F-16 "будет неразумным использованием ресурсов", необходимых Украине для победы в войне с Россией.

Об этом заявил конгрессмен Адам Смит, который считается самым высокопоставленным представителем демократов в этом комитете, сообщает CNN.

"Правда заключается в самой стоимости попытки задействовать F-16 в Украине: даже если мы скажем, что нет ничего важнее этого оружия, и потратим все наше время и ресурсы на то, чтобы этого добиться, в лучшем случае мы сможем поставить в Украину несколько действующих F-16 в течение года, ну или может быть восьми месяцев, если сильно напряжемся", - отметил Смит.

По его словам, будет очень трудно сберечь эти истребители в боевых условиях.

"Нужно ведь не только обучить пилотов, нужно подготовить механиков, аэродромы, способные принимать F-16, и иметь все необходимые запчасти, чтобы истребители могли функционировать", - резюмировал Смит.

Напомним, ранее Джейк Салливан заявил, что западные истребители не играют ключевой роли для ВСУ в противостоянии с Россией на данном этапе.

В то же время, в США заявили, что будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине.