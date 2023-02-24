Западные истребители не играют ключевой роли для ВСУ в противостоянии с Россией на данном этапе.

Об этом в интервью CNN заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Он рассказал, что во время визита Байдена в Киев они обсуждали с Зеленским поставки истребителей F-16. Однако они "не являются ключевыми вооружениями", необходимыми Украине.

"F-16 не являются вопросом краткосрочной борьбы. F-16-это вопрос для долгосрочной защиты Украины, и это разговор, который имели президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.

Кроме того, в администрации Байдена "взвешивают риски эскалации с потребностями в безопасности Украины на протяжении всей войны".

По его словам, Байден согласился предоставить "Абрамсы" лишь "потому что Германия хотела, чтобы США предоставили танки, прежде чем она готова сделать это сама".

Ранее о том, что США согласились на поставку танков, чтобы Германия открыла экспорт "Леопардов" писала американская и немецкая пресса, хотя публично такое условие не озвучивалось.

Также мы писали, что США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.