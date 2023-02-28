Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес расписал, как, по его мнению, украинская армия может атаковать Крым - изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил там с "большой землей".

Об этом он написал в Twitter.

"Приоритет: нанести высокоточный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских сил. Выгоните Черноморский флот из Севастополя точечными ударами. То же самое для ВВС России в Саках и т.д. Сухопутные войска могут зайти позже", - сообщил Бен Ходжес.

По мотивам его поста в Twitter нарисовали карту, которую Ходжес назвал "превосходной".

"Отличная карта, показывающая, как высокоточные удары могут сделать Крым непригодным для российских войск", - сообщил он.

Судя по карте, удары предлагается наносить по Крымскому мосту, а также по военным базам РФ.

Отметим, что этот план теоретически реализуем только в одном случае - если ВСУ смогут прорвать оборону россиян на южном фронте (линия Васильевка-Угледар), вытеснить российские войска с левого берега Днепра, выйти к Азовскому морю и к границе с Крымом.

Об этом "Страна" уже подробно писала здесь и здесь.

"Также из этого следует два вывода.

Первый - если ВСУ смогут выполнить данный план (выйти к Азовскому морю и Крыму), то далее Украина, скорее всего, не будет предлагать перемирия, а начнёт военную операцию в Крыму (примерно по плану, описанному Ходжесом, в виду его очевидности). Потому что, учитывая логистическую уязвимость полуострова, оборонять его россиян будет гораздо труднее, чем нынешнюю линию фронта Васильевка-Угледар. И если она будет прорвана, то ВСУ вряд ли остановятся на границе с Крымом.

Второй вывод - исходя из сказанного выше, понятно, что линию Васильевка-Угледар россияне постараются удержать всеми силами и никаких пресловутых "жестов доброй воли" и "перегруппировок" (наподобие отступления из под Киева и с правого берега Днепра) ожидать вряд ли стоит. Тем более, что оборонять этот участок фронта россиянам будет, повторимся, проще чем Крым. В виду более удобной логистики и снабжения войск", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский заявил о подготовке Украины к освобождению Крыма военным путем.

Также сообщалось, что премьер Британии призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.