Эксперт рассказал, как деоккупировать Крым. Скриншот из видео

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес расписал, как, по его мнению, украинская армия может атаковать Крым - изолировать полуостров с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил там с "большой землей".

Об этом он написал в Twitter.

"Приоритет: нанести высокоточный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских сил. Выгоните Черноморский флот из Севастополя точечными ударами. То же самое для ВВС России в Саках и т.д. Сухопутные войска могут зайти позже", - сообщил Бен Ходжес.

По мотивам его поста в Twitter нарисовали карту, которую Ходжес назвал "превосходной".

"Отличная карта, показывающая, как высокоточные удары могут сделать Крым непригодным для российских войск", - сообщил он.

Судя по карте, удары предлагается наносить по Крымскому мосту, а также по военным базам РФ.

Бен Ходжес рассказал, как Украине вернуть Крым

Бен Ходжес рассказал, как Украине вернуть Крым

Бен Ходжес рассказал, как Украине вернуть Крым

Отметим, что этот план теоретически реализуем только в одном случае - если ВСУ смогут прорвать оборону россиян на южном фронте (линия Васильевка-Угледар), вытеснить российские войска с левого берега Днепра, выйти к Азовскому морю и к границе с Крымом.

Об этом "Страна" уже подробно писала здесь и здесь.

"Также из этого следует два вывода.

Первый - если ВСУ смогут выполнить данный план (выйти к Азовскому морю и Крыму), то далее Украина, скорее всего, не будет предлагать перемирия, а начнёт военную операцию в Крыму (примерно по плану, описанному Ходжесом, в виду его очевидности). Потому что, учитывая логистическую уязвимость полуострова, оборонять его россиян будет гораздо труднее, чем нынешнюю линию фронта Васильевка-Угледар. И если она будет прорвана, то ВСУ вряд ли остановятся на границе с Крымом.

Второй вывод - исходя из сказанного выше, понятно, что линию Васильевка-Угледар россияне постараются удержать всеми силами и никаких пресловутых "жестов доброй воли" и "перегруппировок" (наподобие отступления из под Киева и с правого берега Днепра) ожидать вряд ли стоит. Тем более, что оборонять этот участок фронта россиянам будет, повторимся, проще чем Крым. В виду более удобной логистики и снабжения войск", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Зеленский заявил о подготовке Украины к освобождению Крыма военным путем.

Также сообщалось, что премьер Британии призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.

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