Украина готовится к освобождению Крыма военным путем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически. Оружием - усиленно. Формированием бригад наступления. Разных категорий, разного характера. Отправляем людей на обучение, не только в Украине, на площадках других государств, потому что оружие другого образца и мы должны быть готовы. А далее будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги, и дай нам бог, чтобы они были успешными", – заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Британии Риши Сунак призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий, в том числе Крыма.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытка Украины вернуть себе Крым станет для президента РФ Владимира Путина "красной линией", которая может привести "к более широкой реакции России".

В то же время замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала, что поддерживает украинские удары по Крыму. По ее словам, для надежного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован".