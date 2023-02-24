Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения России ответил на вопрос о причинах вероятного затягивания войны.

Вопрос задал журналист компании BBC.

Представитель британского медиа поинтересовался, по какой причине Украина может не добиться победы в ближайшее время.

"Если победы Украины до 24 февраля 2024 года не будет, то что станет этому причиной?" - сказал он.

"В первую очередь - потеря единства", - ответил Зеленский.

"Я даже не хочу думать, что через год мы будет в таком же положении, что и сейчас", - добавил президент.

На том же мероприятии Зеленский озвучил последствия для США в случае прекращения поддержки Украины. По его словам, если Украина проиграет, то Россия пойдет войной на страны НАТО, в Прибалтику, и США тогда придется отправлять своих солдат на войну.

Также президент опроверг заявления России о подготовке вторжения Украины в Приднестровье.

"Мы уважаем суверенитет Молдовы", - сказал Зеленский.