Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной годовщине начала полномасштабной войны, ответил на вопрос о том, планировалась ли замена министра обороны Алексея Резникова на Кирилла Буданова.

"Если бы я такую замену планировал, то мы бы делали шаги согласно украинскому законодательству", - сказал Зеленский.

Напомним, в начале февраля, после скандала в Минобороны с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально заявил, что Алексея Резникова в Министерстве обороны меняют на Кирилла Буданова.

Однако по закону министром обороны может быть только гражданское лицо, а Буданов является военным. Во власти принялись искать способ поменять законодательство, чтобы глава украинской разведки смог стать министром обороны. 14 февраля экс-спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре депутаты это попробуют сделать путем внесения правок в законы.

Мы подробно анализировали, что значат попытки заменить Резникова Будановым.