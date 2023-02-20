Министр обороны Алексей Резников предположил, что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может лично ему мстить за перевод из Минобороны обратно в тероборону.

Об этом он сказал в интервью "Бабелю"



Так, обсуждая тему поставок продовольствия в армию он предположил, что у Виталия Шабунина личная неприязнь к нему, за то, что тот якобы пытался скрыться в структуре Минобороны во время войны, но его отправили обратно в тероборону.

"Я не Мона Лиза и не могу всем нравиться. Есть люди, которых я называю "личняк". Какие на фоне политической антикоррупционной карьеры просыпаются и засыпают с моей фамилией", - заявил Резников.

На уточнение "вы намекаете на Виталия Шабунина?" он заявил следующее:

"На одного военнослужащего Сил территориальной обороны, водителя. Который странным образом придумал себе командировку в Министерство обороны и скрылся в Центре инноваций МО, где продолжал свою карьеру борца. Когда это выяснили, его отправили обратно в тероборону – нести службу. Это какая-то месть его лично мне, он сделал пост на Facebook, где прощается со своими собратьями и сестрами, потому что он в тяжелом котле, а ведь на самом деле в теплом и безопасном месте", – ответил Резников.

Журналисты выяснили, что Шабунин действительно служил в ТрО, а затем оформил командировку в Центр инноваций Минобороны.

Шабунин заявил журналистам, что командировку отменили после звонка в то время еще заместителя министра Сергея Гайдука к руководителю Центра инноваций.

Ранее глава "Центра противодействия коррупции" требовал отставки Резникова на фоне скандала с закупками в Минобороны.

Также сообщалось, что Геращенко обвинил Шабунина в травле Лиева из Минобороны, которая привела к его отставке.