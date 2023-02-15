Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что остаётся работать на посту министра обороны. По его словам, это решение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в комментарии иностранным СМИ, пишет The Guardian.

На вопрос журналиста, планирует ли он оставаться в должности министра в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента".

Напомним, в начале февраля, после серии коррупционных скандалов в Минобороны, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что принято решение отправить Резникова в отставку с последующим назначением на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новым министром должен был стать глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Но буквально на следующий день Арахамия заявил, что вопрос по отставке министра откладывается.

Подробно о кадровой интриге вокруг министерства обороны и о том, как она связана с конфликтом Арахамии с Ермаком (чьим человеком является Резников) мы писали в отдельном материале.

Напомним, Резников рассказал, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев. Это будет зависеть от поставок западной техники и обучения украинских военных ею управлять.