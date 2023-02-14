Во власти продолжают искать способ поменять законодательство, чтобы глава украинской разведки Кирилл Буданов смог стать министром обороны.

На ближайшей пленарной неделе это попробуют сделать путем внесения правок в законы, сообщил "Стране" экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Есть два пути, как это могут сделать. Первый: депутаты попытаются внести правки в закон 4210, о чем говорила нардеп Марьяна Безуглая, которыми предлагается позволить занимать военному должность министра в условиях военного времени", - рассказал Разумков.

Напомним, согласно действующему законодательству министром обороны может быть только гражданский, а значит Буданов (военный) не может.

"Но этот путь не подходит. Потому что данный закон, в который предлагается внести правку, о стандартах НАТО. А по стандартам НАТО министр обороны должен быть гражданским. Кроме того, по регламенту истекли все сроки подачи правок в этот законопроект. Второй вариант действий - внесение отдельного законопроекта, конкретно под задачу. Но он тоже выглядят плохо, поскольку напоминает, как однажды Рада уже "пришила" юридическое образование экс-прокурору Юрию Луценко, когда под него одного меняли закон. Очень не хотелось бы, чтобы с Будановым был связан негатив, он этого не заслужил. Но есть и третий вариант: из того, что я наблюдаю в новостях, министра обороны Резникова попытаются сохранить на должности", - говорит Разумков.

Напомним, тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.

Из-за Резникова обострился конфликт между Давидом Арахамией и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Арахамия провел решение фракции об отставке Резникова, который является доверенным лицом Ермака. И теперь глава ОП тормозит перестановку.

"Страна" подробно рассказывала, почему остановилась отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины.