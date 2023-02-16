В парламентских кулуарах продолжаются разговоры о перспективах рокировки в кресле министра обороны. При этом скандал вокруг возможной отставки нынешнего главы министерства Алексея Резникова, связанный с закупками для армии, о котором писала "Страна", почти утих. А сам он заявил, что решение оставить его посту принял "мой президент".

Тем не менее, обсуждается сценарий, при котором Резникова все же попытаются поменять на руководителя Главного разведывательного управления все того же Минобороны (ГУР) генерал-майора Кирилла Буданова.

Как мы сообщали, эта замена должна была состояться после истории с обвинениями в адрес оборонного ведомства в завышении закупочных цен, сильно ударившей по Резникову. Но анонсированный процесс так и не довели до конца.

Состоится ли новая попытка, разбиралась "Страна".

Как и за что пытались уволить Резникова

Сначала кратко напомним суть резонансного скандала с закупками продовольствия для ВСУ.

На сайте "Зеркала недели" вышло расследование журналиста и основателя проекта "Наши гроши" Юрия Николова, в котором говорилось, что Минобороны закупает продукты по ценам в несколько раз выше рыночных (например, яйца по 17 гривен за штуку), и в контракте фигурируют юрлицо с признаками фирмы-прокладки, то есть используемой для вывода сверхнаценки.

После этого и прозвучали первые призывы к отставке министра. К тому же ему еще досталось за неуклюжие попытки оправдать подчиненных (вроде истории о том, что цена на закупки яиц была указана не в штуках, а в килограммах). Примечательно было, что эти призывы звучали, в том числе, и от грантовых структур, связанных с Западом

Несколько чиновников Минобороны, отвечавших за закупки, вскоре были уволены. Встал вопрос о соответствии самого Резникова занимаемой должности. В какой-то момент казалось, что его отставка предрешена.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия официально объявил о готовящейся замене Резникова на Буданова с последующим назначением первого на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Тем не менее, рокировка не состоялась, и на этот счет были самые разные версии. По одной, для назначения на должность Буданову нужно было бы уволиться из армии, так как по закону министром может быть только гражданский человек. Более того, как утверждал в интервью "Радио НВ" член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин ("Голос"), антикоррупционное законодательство запрещает после увольнения занимать должность в том же ведомстве или в дочернем ведомстве (а таковым является ГУР Минобороны), в центральном органе исполнительной власти.

По другой версии, сыграла свою роль предстоящая встреча с союзниками "Рамштайн". Замена главы Минобороны с таким скандалом произвело бы на них невыгодное впечатление и могло отразиться на переговорном процессе. Обе версии озвучивались представителями партии власти публично.

Однако, по неофициальной версии, реальная причина провала отставки Резникова была такая: как утверждали наши источники, близкие к Офису президента (ОП) и СН, на защиту министра встал глава ОП Андрей Ермак, близким человеком к которому считают Резникова. Он предпринял усилия, чтобы замена не состоялась. При этом с Арахамией, который и анонсировал эту отставку, у Ермака уже давно жесткий конфликт. И после истории с Резником он еще больше усилился.

"Конфликт Ермака с Арахамией стал максимально жестким. Хотя он длится уже давно. Арахамия имеет прямой доступ к Зеленскому минуя Ермака и поэтому стал альтернативным центром силы во власти. Через которого разные люди пытаются решить разные вопросы, которые не проходят через Ермака. А таких людей очень много. Поэтому попытка отставки Резникова нужно рассматривать именно в этой логике. Силы, которым не нравится Ермак, хотели нанести по нему удар через отставку Резникова. Если б глава ОП этот удар пропустил это было бы воспринято как его аппаратная слабость, после чего атака бы пошла уже на Ермака. Арахамия вопрос отставки Резникова почти продавил, но затем жестко вмешался Ермак и все откатили назад. Не исключено, впрочем, что через какое-то время Резникова все же отправят в отставку, но в этом решении уже будет принимать участие Ермак, также как и в выборе нового кандидата на пост министра", - говорит наш источник в Раде.

По еще одной неофициальной версии, Резникова не стали менять на Буданова из-за риска конфликта последнего с главкомом ВСУ Валерием Залужным, так как они оба люди военные и мог сработать принцип "два медведя в одной берлоге не живут".

Так или иначе, но сейчас разговоры об отставке Резникова затихли.

На вопрос журналистов вчера в Брюсселе, останется ли он в должности министра, сам Резников ответил так: "Да, это было решение моего президента".

Вместо отставки министра им же анонсирована замена ряда его заместителей. Кандидатами названы в том числе экс-посол Украины в Канаде, народный депутат нескольких созывов Андрей Шевченко и волонтер Виталий Дейнега.

Варианты остаются

Интересно, что в Раде продолжаются движения вокруг подготовки законодательной базы под замену Резникова на Буданова. И это показывает, что сторонники этой идеи все же попытаются ее реализовать.

Хоть это и сложно.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что вариантов может быть два. "Первый: депутаты попытаются внести правки в законопроект № 4210, о чем говорила нардеп Марьяна Безуглая, где предлагается позволить занимать военному должность министра в условиях военного времени", - рассказал Разумков.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в ряд законодательных актов Украины по вопросам национальной безопасности и обороны относительно укрепления демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, усовершенствования объединенного командования силами обороны государства и планирования в сферах национальной безопасности и обороны", внесенном премьер-министром Денисом Шмыгалем еще в октябре 2020 года. В феврале 2022 года он был принят за основу.

Однако, как полагает Разумков, подобные поправки противоречат стандартам НАТО, согласно которым министром обороны не может быть военный. Кроме того, согласно регламенту истек срок подачи поправок в этот законопроект.

Что касается второго варианта, это внесение законопроекта конкретно под назначение Буданова.

"Но он тоже выглядят плохо, поскольку напоминает как однажды Рада уже "пришила" юридическое образование экс-прокурору Юрию Луценко, когда под него одного меняли закон (тогда Рада установила, что генпрокурором может стать человек, не имеющий юридического образования - Ред.)" - комментирует Разумков "Стране".

Он считает, что, исходя из сложности рокировки, Резникова в итоге оставят на должности.

Похоже, все к тому идет. Собеседник во фракции СН уверяет, что "задача поменять министра сейчас не стоит".

"Напротив, министр объявил, что хотел бы видеть в числе своих замов, скажем так, представителя общественности. Это выглядит как попытка исправить имидж, а не подготовить уход", - говорит источник, добавляя, что если президент Владимир Зеленский все-таки внесет кандидатуру нового министра обороны, парламент за нее проголосует.

Источник, близкий к руководству монобольшинства, также говорит, что отставка Резникова, несмотря на коррупционные скандалы, "отошла на задний план".

"Министру дали шанс. Он развел бурную деятельность: предлагает назначить новых заместителей, создать общественный антикоррупционный совет. Возможно, это что-то ему и даст. Но, очевидно, это не делается с расчетом на один день. То, что ему дали военного Александра Павлюка на место первого зама, тоже очко в пользу Резникова. Как бы то ни было, в предполагаемой повестке ближайших заседаний вопроса замены главы Минобороны нет", - говорит источник.

При этом то, как развивается ситуация вокруг предложенной рокировки Резникова на Буданова, только усилило сомнения монобольшинства о ее необходимости.

"В результате дискуссии о том, как протаскивать Буданова через изменение законов, желающих голосовать за него стало еще меньше. Да и сам он, по разговорам, не очень хочет эту должность", - утверждает собеседник.

В общем, на данный момент ситуация пока выглядит так, что за сохранение должности Резников получил более строгий надзор в лице активистов, теперь состоящих в общественном совете при Минобороне. Это, очевидно, призвано успокоить западные структуры, показав, что идет работа по преодолению коррупции. Но, не исключено, что в случае нового обострения борьбы внутри власти Ермака со своими оппонентами, либо в случае новых коррупционных скандалов, вопрос увольнения Резникова всплывет снова.