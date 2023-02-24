Владимир Зеленский убеждает западных партнёров в том, что ВСУ не будут бить по России дальнобойными ракетами, если получит их от Запада.

Об этом президент заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине начала войны.

"Это целая кампания была, когда доказывали, что нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы бить по территории России. Это делалось, чтобы нам не давали дальнобойное оружие. Но я говорю с нашими партнёрами и говорю, что нам нужно это оружие, чтобы наносить удары по российским позициям на оккупированной территории", - сказал Зеленский.

В середине февраля журналисты писали, что США не хотят отправлять в Украину дальнобойные - до 300 километров - ракеты ATACMS по причине их нехватки. На недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них попросту нет лишних тактических ракетных систем.

Между тем у Зеленского уверены, что Украина получит дальнобойное оружие и штурмовую авиацию уже в этом году. Об этом сказал главы Офиса президента Михаил Подоляк.