Великобритания поставит Украине дальнобойные ракеты, но не ATACMS, а другие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

"Западных партнеров очень трудно убедить в необходимости предоставления дальнобойного оружия, в частности ATACMS. Украина работает над этим и убеждает, что дальнобойное оружие – это защита гражданского населения. Она поможет отодвинуть артиллерию врага от, например, Херсона", – сказал президент.

Напомним, на днях глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что настроения в Вашингтоне смещаются в сторону отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, которые давно просит Киев.

Ранее мы писали, что премьер Великобритании Риши Сунак призовет союзников на сегодняшней встрече G7 передать Украине дальнобойное оружие, "способное ослабить российские силы за линией фронта".

Кроме того, Великобритания собрала секретную рабочую группу для закупок вооружений на войну в Украине. Особое внимание при этом уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, потому что значительная часть украинской армии по-прежнему использует соответствующие вооружения.