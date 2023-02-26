В воскресенье, 26 февраля, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из сводки украинского Генштаба:

За сутки отражено более 70 атак противника. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. На Бахмутском направлении РФ продолжает безуспешно атаковать вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар. Как сообщается, успеха не имел. Россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 солдат-срочников для выполнения инженерных работ.

Ранее американский "Институт изучения войны" сообщал, что российские войска, вероятно, немного продвинулись вблизи трассы E40 к западу от Парасковиевки (7 км к северу от Бахмута).

Как писала "Страна", в Бахмуте сложная ситуация на северном фланге, россияне пытаются окружить город.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки.

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