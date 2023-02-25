Главный на сегодня выезд из Бахмута через Хромово (бывшее Артемовское) находится в повышенной зоне риска поражения артиллерией и минометами противника.

Об этом сообщил украинский командир с позывным "Мадьяр".

При этом, по его словам, ни на одном из направлений противник вчера успехов вокруг Бахмута не имел.

Интенсивно атакуют россияне в двух основных районах - "Самолет" на юго-западе Бахмута и к северо-западу от Бахмута. С северной стороны самая сложная ситуация, оттуда противник "мечтает замкнуть широкое окружение".

Мы уже рассказывали, с чем связана такая география российских атак: противник пытается перерезать снабжение Бахмута с запада, наступая одновременно с южного (через Самолет и Красное) и северного направлений (Ягодное).

Это снабжение сейчас главным образом идет через Хромово, поскольку остальные пути уже перерезаются российскими войсками.

По данным Института изучения войны, 22 февраля войска РФ перерезали дорогу Е40 к северо-западу от Бахмута.

А за минувшие сутки они немного продвинулись на северо-запад от Бахмута - на северную окраину Ягодного (два километра на северо-запад от Бахмута).

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.