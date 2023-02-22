Российским силам удалось перерезать дорогу Е40 к северо-западу от Бахмута.

Об этом говорится в свежей сводке Американского института изучения войны.

"На кадрах с геолокацией, снятых 14 февраля и опубликованных 20 февраля, видно, как украинские танки ведут огонь по российской пехоте в полосе деревьев вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск, что подтверждает, что российским силам удалось перерезать дорогу Е40 к северо-западу от Бахмута", - говорится в сводке.

Тот факт, что перерезание трассы не привело к отходу украинской армии из города говорит о том, что это - "не жизненно важная логистическая артерия, ведущая в город.

Также кадры геолокации указывают, на незначительное продвижение войск РФ по таким направлениям:

К северо-востоку от Бахмута в районе Берестова (20 км к северо-востоку от Бахмута) и на юго-западе Бахмута в районе Мариупольского кладбища;

В районе Новомихайловки, к югу от Донецка;

В районе Никольского, к юго-западу от Угледара.

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