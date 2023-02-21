Российские военные не прекращают обстреливать украинские позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

В сети появилось видео с передовой от украинских военных.

Британская разведка считает, что Россия может объявить о взятии Бахмута Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения - 24 февраля, независимо от положения дел на местах.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не намерены удерживать Бахмут Донецкой области любой ценой. Город будут удерживать до тех пор, "пока это будет разумно".

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.