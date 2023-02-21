В Командовании объединенных Сил ВСУ показали видео учений в Чернобыльской зоне отчуждения, о которых ранее писали французские СМИ.

Об этом сообщается на странице командования ОС ВСУ в Facebook.

В частности, в Киевской области, учения проходят под руководством командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. На этом участке проведено тактико-специальное обучение Сил обороны Украины по обороне зоны отчуждения ЧАЭС.

Тренировки проходят на постоянной основе. Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений по отдельности. Через определенный период проходят совместные тренировки и учения, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях, приближенных к боевым.

"Командиры и штабы предусматривают маневры войск и другие военные меры для того, чтобы в любое время вовремя отреагировать на возможные действия врага", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Впрочем, по словам командующего, в настоящее время угроза с севера против Украины минимальна.

Как писала "Страна", Россия захватила ЧАЭС еще в первый день войны, так как оккупационные войска наступали с территории Беларуси.

Их деятельность мешала радиационной безопасности всего мира. Так, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС российские военные создали огромный склад боеприпасов, которые могли сдетонировать в любой момент. Украинские власти призывали армию РФ как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны - в контексте ядерной безопасности.

Уже в конце марта 2022 года российские военные вынуждены были отступить в сторону Беларуси.