Украинские десантники взяли под контроль район Чернобыльской АЭС и Припяти, а также участок государственной границы с Беларусью.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Украинский десант взял под контроль район Припяти и участок государственной границы с Белорусью! Идем к победе! Слава Украине!" - написал Гончаренко.

По его словам, фото предоставили десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Напомним, после того, как российские военные 31 марта покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции, 2 апреля в 11:00 над ЧАЭС торжественно подняли флаг Украины и спели гимн. Таким образом ЧАЭС вернулась под контроль Украины.

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