Украинские военные тренируются возле Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает AFP, называя зону отчуждения "одним из самых негостеприимных мест на планете".

"Покрытый камуфляжной сеткой грузовик украинской армии с зенитным орудием пробирается сквозь голые деревья в зоне отчуждения всего в 15 километрах от границы Украины с союзной Москве Беларусью. Рядом танк с украинскими солдатами движется по равнине на опушке леса, перекатываясь по пятнам тающего снега. По сигналу группа солдат начинает учебную атаку и направляется к лесу", - описываются действия военных в материале.

Многие мужчины здесь не профессиональные солдаты.

"Я учитель математики. У меня не было военной подготовки", - сказал Василий, один из военнослужащих, принимавших участие в учениях.

Напомним, ранее в Беларуси в очередной раз продлили совместные военные учения с Россией. Они будут длиться минимум до 27 февраля.

Также мы писали о том, что в конце января текущего года Погранкомитет Беларуси заявил, что у границы находятся более 17 тысяч украинских военных.