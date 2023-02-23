В Бахмуте Донецкой области усложнилась ситуация на северном фланге. Там идут ожесточенные бои, противник пытается окружить город с этого направления.

Об этом сообщил один из командиров с позывным "Мадьяр".

По его словам, дорога на Часов Яр через Хромово (бывшее Артемовское) находится "под прицельным огнем врага". Скорее всего, подразумеваются бои в районе Берховки и Ягодного в направлении этой дороги.

На южном фланге обороны Бахмута противник успехов не имеет, добавил Мадьяр. При этом давление россиян там постоянное.

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