В Бахмуте россияне перешли к другой тактике: "волна за волной" идет пехота, а бронетехники там единицы.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Forbes Украина".

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре применялась бронетехника, но она была уничтожена в первые часы, и все перешло в стрелковые бои", - сказал Буданов.

Он также отметил, что с военной точки зрения "удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в этом районе и нанесение им катастрофических потерь".

"Мы их истощаем и защищаем свою территорию, которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте: целесообразно или нецелесообразно бросить", - подчеркнул Буданов.

Отвечая на вопрос о крупнейших поражениях в войне, руководитель разведки назвал крупнейшее из них - Северодонецк.

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье, это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", - сказал Буданов.

Ранее Буданов сообщил, что весной Украину ожидают решающие бои, а пока РФ копит боеприпасы.

Также Буданов оценивал вероятность наступления РФ из Беларуси и рассказывал, какими будут ее цели в войне в этом году.