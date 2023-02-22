С середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои. Сейчас РФ экономит боеприпасы на всех участках фронта, кроме Бахмута и Лиманского направления.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.

На предложение провести футбольную аналогию за 12 месяцев большой войны Буданов заявил: "счет 1:1, а минута - 70-я".

Он также перечислил три самых больших поражения Украины за годы войны:

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", - сказал он.

Среди побед он перечислил оттеснение войск РФ с Киевского направления, действия на Харьковском направлении и возвращение Херсона.

После освобождения Крыма и Донбасса Буданов считает необходимым создать зону безопасности вокруг границы. В идеале - 100 км, "но и 40 км будет более-менее нормально".

"Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того чтобы мы всегда имели время на реагирование", - объяснил он, видимо, имея в виду создание такой зоны на территории самой России.

Напомним, что Владимир Зеленский ждет нового наступления РФ на днях.

Параллельно обсуждается запланированное украинское контрнаступление.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.