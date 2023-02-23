Британская разведка рассказала о текущей ситуации в районе Бахмута и назвала район, где РФ готовится наступать
В течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои на Бахмутском участке, где украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение РФ в течение последних шести недель.
Об этом сообщает разведка Британии.
По ее данным, расположенный южнее Угледар снова подвергся сильному обстрелу.
"Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогостоящие неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года", - пишет разведка Британии в новой сводке.
Ответственность за Угледарскую операцию, по информации разведки, по-прежнему несет восточная группа войск России.
"Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением и стремится улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли Мурадов обладает ударной силой, способной добиться прорыва", - считают в Лондоне.
Раннее американский Институт изучения войны сообщал, что РФ продолжает наступать в районе Бахмута.
Также ранее британская разведка писала в сводке, что Россия может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения.