Американский Институт изучения войны в четверг, 23 февраля, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что РФ продолжает наступать в районе Бахмута и усиливает темпы на рубеже Купянск - Лиман.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

"Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций на рубеже Купянск — Лиман", - сообщает Институт изучения войны.

Кроме того, некоторые российские источники опровергли другие заявления России об активизации наступательных операций на западе Луганской области, пишет Институт.

"Российские войска продолжали наносить наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области и обеспечили незначительные территориальные успехи вокруг Бахмута", - сообщается в отчете организации.

Российские и оккупационные "власти" продолжают публично указывать, что российские силы сосредоточены на оборонительных операциях в восточной части (левобережье) Херсонской области и в Крыму, добавляет Институт.

Напомним, ранее Арестович назвал сроки и условия нового наступления украинской армии.

Также мы писали о том, что по данным Генштаба, РФ наращивает силы на пяти направлениях наступления, а на Харьковщине была обнаружена ДРГ россиян.