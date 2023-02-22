В среду, 22 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки войска РФ совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые.



2. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.



4. На временно захваченной части Херсонской россияне продолжают насильственную паспортизацию населения. С начала марта угрожают выселением всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.