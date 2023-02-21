Утром во вторник, 21 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Основные из заявлений Генштаба на это утро:

1. В течение суток противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

2. Основные бои идут в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

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