Во вторник, 21 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное в вечерней сводке Генштаба украинской армии:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. Российские войска совершили более 30 обстрелов из РСЗО, в том числе по Херсону. Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Также мы писали, что Американский Институт изучения войны 21 февраля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине.

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