Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям армии РФ в Украине на 22 февраля
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 22 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 145 060 (+620);
- Танки ‒ 3 334 (+8) ед;
- Боевые бронированные машины ‒ 6569 (+7);
- Артиллерийские системы – 2345 (+7);
- РСЗО – 471 (+0);
- Средства ПВО ‒ 243 (+0);
- Самолеты - 299 (+1);
- Вертолеты – 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3);
- Крылатые ракеты ‒ 873;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5212 (+2);
- Специальная техника ‒ 226.
Армия России наступает по пяти направлениям сразу.
По данным Генштаба ВСУ, основные бои идут у пяти населенных пунктов, за сутки РФ ударила по инфраструктуре трех областей.
Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.
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