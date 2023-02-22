Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 22 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 145 060 (+620);

Танки ‒ 3 334 (+8) ед;

Боевые бронированные машины ‒ 6569 (+7);

Артиллерийские системы – 2345 (+7);

РСЗО – 471 (+0);

Средства ПВО ‒ 243 (+0);

Самолеты - 299 (+1);

Вертолеты – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3);

Крылатые ракеты ‒ 873;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5212 (+2);

Специальная техника ‒ 226.

Армия России наступает по пяти направлениям сразу.

По данным Генштаба ВСУ, основные бои идут у пяти населенных пунктов, за сутки РФ ударила по инфраструктуре трех областей.

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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