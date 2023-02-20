Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям армии РФ в Украине на 20 февраля
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года.
Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 143 680 (+820 за сутки);
- Танки ‒ 3 316 (+6) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 553 (+8);
- Артиллерийские системы – 2 334 (+7);
- РСЗО – 471 (+2);
- Средства ПВО ‒ 243 (+0);
- Самолеты - 299 (+1);
- Вертолеты – 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 018 (+2);
- Крылатые ракеты ‒ 873;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 209 (+13);
- Специальная техника ‒ 225 (+1).
Напомним, ранее госсекретарь США озвучил потери российских войск на войне в Украине.
Также сообщалось, что британская разведка считает, что высокие потери РФ в Украине могут объясняться примитивным медицинским обеспечением.
Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.
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