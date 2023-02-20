Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 143 680 (+820 за сутки);

Танки ‒ 3 316 (+6) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 553 (+8);

Артиллерийские системы – 2 334 (+7);

РСЗО – 471 (+2);

Средства ПВО ‒ 243 (+0);

Самолеты - 299 (+1);

Вертолеты – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 018 (+2);

Крылатые ракеты ‒ 873;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 209 (+13);

Специальная техника ‒ 225 (+1).

Напомним, ранее госсекретарь США озвучил потери российских войск на войне в Украине.

Также сообщалось, что британская разведка считает, что высокие потери РФ в Украине могут объясняться примитивным медицинским обеспечением.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.